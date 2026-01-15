Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:34
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında, İstanbul bağlantılı 10 şüpheliye yönelik Araç ilçesindeki 12 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 466 gram sentetik uyuşturucu, 860 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 253 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 100 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 cep telefonu ve 15 sim kart ele geçirildi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

