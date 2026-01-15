Habertürk
        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:23
        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Vali Vekili Aydın Ergün başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı değerlendirildi.

        Koordinasyon gereken konuların ele alındığı toplantıda, ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma, altyapıdan kültürel yatırımlara kadar pek çok alanda yürütülen önemli projeler ile yatırımlar görüşüldü.

        Ergün, yürütülen projelerde emeği geçen kurumlara ve çalışanlara teşekkür etti.

        Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

