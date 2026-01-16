Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 16.01.2026 - 22:00 Güncelleme: 16.01.2026 - 22:00
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı
        Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sona erdi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S, Ş.S. ve T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Araç ilçesinde dün 12 adreste yapılan aramada, 466 gram sentetik uyuşturucu, 860 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 253 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 100 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 cep telefonu ve 15 sim kart ele geçirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

