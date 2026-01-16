Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 16.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:34
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Devrekani ilçesindeki 9 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 57 sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 18 sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 19 kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, 70 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 7 cep telefonu, 7 sim kart ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

