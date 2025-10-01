CHP Hanönü İlçe Başkanlığına yeniden Hasan Özcan seçildi
CHP Hanönü İlçe Başkanlığının 39. Olağan Kongresi yapıldı.
Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak katılan mevcut ilçe başkanı Hasan Özcan, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Kongreye Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, CHP İl Başkanı Dilek İlke Karabacak ile partililer katıldı.
