Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        TEKNOFEST 2025'te dereceye giren öğrencilerden Vali Dallı'ya ziyaret

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TEKNOFEST 2025 finallerinde dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST 2025'te dereceye giren öğrencilerden Vali Dallı'ya ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TEKNOFEST 2025 finallerinde dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

        Dallı, ziyarette, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

        Öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden Dallı, kendilerine başarı belgesi verdi.

        Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şube Müdürü Vedat Terlemez ve okul müdürleri yer aldı.

        Taşköprü Bahri Alp Ortaokulundan danışman öğretmen İsmail Mercan rehberliğinde İbrahim Eren Aydın ve Emir Demir'den oluşan AlpRobotic Teknoloji Takımı, robolig yarışması ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi, Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden danışman öğretmen Cafer Koç rehberliğinde Emirhan Demir, Salih Açıkgöz ve Mustafa Meşe'den oluşan ELEKTRO MEKTEP Takımı, PCB baskı devre kartı montajı kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Elyakut Ortaokulundan danışman öğretmen Aytekin Aydınlı rehberliğinde Hüseyin Havancı ve Sefa Civelekoğlu'ndan oluşan Yakut Team, akıllı ulaşım kategorisinde Türkiye dokuzuncusu oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu Valiliği mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karş...
        Kastamonu Valiliği mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karş...
        Alman vatandaşı Rene Zaph, Kastamonu'da Müslüman oldu
        Alman vatandaşı Rene Zaph, Kastamonu'da Müslüman oldu
        Küre'de öğrencilerden "Yeşil Vatan" için fidan dikimi
        Küre'de öğrencilerden "Yeşil Vatan" için fidan dikimi
        Küre TSM'den Kuduz ve Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme
        Küre TSM'den Kuduz ve Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme
        Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor
        Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor