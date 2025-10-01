TEKNOFEST 2025'te dereceye giren öğrencilerden Vali Dallı'ya ziyaret

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TEKNOFEST 2025 finallerinde dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Dallı, ziyarette, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden Dallı, kendilerine başarı belgesi verdi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şube Müdürü Vedat Terlemez ve okul müdürleri yer aldı.

Taşköprü Bahri Alp Ortaokulundan danışman öğretmen İsmail Mercan rehberliğinde İbrahim Eren Aydın ve Emir Demir'den oluşan AlpRobotic Teknoloji Takımı, robolig yarışması ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi, Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden danışman öğretmen Cafer Koç rehberliğinde Emirhan Demir, Salih Açıkgöz ve Mustafa Meşe'den oluşan ELEKTRO MEKTEP Takımı, PCB baskı devre kartı montajı kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Elyakut Ortaokulundan danışman öğretmen Aytekin Aydınlı rehberliğinde Hüseyin Havancı ve Sefa Civelekoğlu'ndan oluşan Yakut Team, akıllı ulaşım kategorisinde Türkiye dokuzuncusu oldu.