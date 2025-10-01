Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Operasyonda 5 bin 477 sentetik ecza hapı, 58,67 gram sentetik uyuşturucu ile 2,79 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

