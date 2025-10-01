Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliği mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karşı uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:49
        Kastamonu Valiliği, mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolmalara ilişkin uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, ormanlarda sonbaharla birlikte mantar çeşitlerine kolay erişilebilmesinin zehirlenme ve kaybolma vakalarında artışa yol açtığı belirtildi.

        Açıklamada, türü bilinmeyen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi gerektiğine işaret edildi.

        Doğada kaybolma risklerine karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mantar toplamaya tek başına çıkılmamalı, grup halinde ve bilinen orman sınırlarında kalınmalıdır. Ormanlık alanlara girerken cep telefonlarının şarjlarının dolu olmasına dikkat edilmeli, ayrıca el feneri, düdük, taşınabilir şarj cihazı gibi malzemeler ile yeterli miktarda su ve yiyecek bulundurmalı, yabani hayvan tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Ormanlık alana girildiğinde konum bilgileri yakınlarla paylaşılmalıdır. Olası kaybolma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmeli, bildirilen en son konum terk edilmemeli, telefonun çekmediği yerlerde de acil çağrı hattının aranabileceği unutulmamalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

