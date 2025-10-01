Kastamonu Valiliği mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karşı uyardı

Kastamonu Valiliği, mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolmalara ilişkin uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, ormanlarda sonbaharla birlikte mantar çeşitlerine kolay erişilebilmesinin zehirlenme ve kaybolma vakalarında artışa yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, türü bilinmeyen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Doğada kaybolma risklerine karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mantar toplamaya tek başına çıkılmamalı, grup halinde ve bilinen orman sınırlarında kalınmalıdır. Ormanlık alanlara girerken cep telefonlarının şarjlarının dolu olmasına dikkat edilmeli, ayrıca el feneri, düdük, taşınabilir şarj cihazı gibi malzemeler ile yeterli miktarda su ve yiyecek bulundurmalı, yabani hayvan tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Ormanlık alana girildiğinde konum bilgileri yakınlarla paylaşılmalıdır. Olası kaybolma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmeli, bildirilen en son konum terk edilmemeli, telefonun çekmediği yerlerde de acil çağrı hattının aranabileceği unutulmamalıdır."