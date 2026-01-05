Kastamonu'da yolu kardan kapanan köydeki hastaya ekipler 16 saatte ulaşabildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı köydeki şekeri yükselen kadına ekipler 16 saatlik mücadele sonunda ulaşabildi.

Örtülü köyü Tozluyurt Mahallesi'nde ikamet eden kalp ve şeker hastası Fatma Gürçay (47) rahatsızlandı. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İl Özel İdaresi ve İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 2 iş makinesi ilçe merkezine yaklaşık 43 kilometre uzaklıktaki köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Zamanla yarışan ekipler zorlu bir mücadele sonunda 16 saatte köye ulaşmayı başardı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından kar ambulansına alınan hasta daha sonra kara yolunda 112 Acil Servis ambulansına teslim edildi.

İnebolu Devlet Hastanesine götürülen Gürçay, tedavi altına alındı.