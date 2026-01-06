Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da trafik polisi, okula giden çocuğun ayakkabısının bağcıklarını bağladı

        Kastamonu'da okula giden bir çocuğun ayakkabı bağcıklarının çözüldüğünü gören trafik polisi, çocuğu durdurarak bağcıklarını bağladı.

        06.01.2026 - 12:43
        Sinanbey Kavşağı'nda görevli polis memuru, o sırada okula giden bir çocuğun ayakkabı bağcıklarının açık olduğunu gördü. Öğrenciyi durdurarak bağcıklarını bağlayan polis, daha sonra çocuğu okuluna uğurladı.

        Kavşakta aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen Şehit Şerife Bacı Ortaokulu Müdürü Halit Özden ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Özden, AA muhabirine, sabah işe giderken Sinanbey Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğunu söyledi.

        Bir polisin yoldan geçen çocuğu durdurarak çözülmüş bağcıklarını bağladığını gördüğünü anlatan Özden, "Polisimizin bu anlamlı davranışı beni çok mutlu etti. O anları ölümsüzleştirmek için cep telefonumla kaydettim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

