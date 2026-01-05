Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:57 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:57
        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Abana İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A.Ş. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

