        Kastamonulu esnafın kardan heykelleri beğeni topluyor

        Kastamonulu esnafın kardan heykelleri beğeni topluyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 11 yıldır kardan heykeller yapan esnaf, bu yıl "gülen adamlar" heykeli yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:02
        Kastamonulu esnafın kardan heykelleri beğeni topluyor
        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 11 yıldır kardan heykeller yapan esnaf, bu yıl "gülen adamlar" heykeli yaptı.

        Azdavay'daki Şehitler Gaziler Parkı'nda 11 yıldır kardan yaptığı heykellerle tanınan esnaf Tacettin Kömür, bugüne kadar Atatürk, koltukta oturan insanlar, Azdavay'ın yöresel kıyafetli kadınları, sırtında top mermisi taşıyan Seyit Onbaşı, Nasreddin Hoca gibi çok sayıda heykel yaptı.

        Son olarak bu sene kar yağışını gülerek karşılayan "gülen adamlar heykeli" yapan Kömür'ün çalışması vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

        Kömür, geçmiş yıllardan farklı olarak dükkanın önüne bir tane de ayı heykeli yaptı.

        İlçede hırdavat dükkanı bulunan Tacettin Kömür, AA muhabirine, kardan heykel yapmayı çok sevdiğini söyledi.

        Artık bunun bir alışkanlık haline geldiğini ifade eden Kömür, "10-11 yıldır her sene kar yağdığında değişik değişik kardan adamlar yapıyorum. İnsanlar buraya geliyor, fotoğraflarını çekiyor. Her sene de gelip soruyorlar, 'Bu sene ne yapacaksın?' diye merak ediyorlar. Biz de işte her sene değişik şeyler yapmaya çalışıp milletin daha güzel fotoğraf çekmesini istiyoruz." dedi.

        Bu sene yeni bir figür yapmak istediğini kaydeden Kömür, "Kar yağınca gülen adamlarla karşılamayı yaptık. Bir günde iki gülen adam kafasını yaptım. Daha da yapacaktık. Kar yapışmıyor artık. Onun için yapamıyoruz." diye konuştu.

        Görenlerin heykelleri çok beğendiğini dile getiren Kömür, "Teşekkür ediyorlar, takdir ediyorlar. Fotoğraf çektirip eşe dosta gönderiyorlar. Kardan heykelleri aslında çocukluğumdan beri yapıyorum ama burada bu şekilde yapmıyordum. Bir süredir de bu parkta yapıyorum. Her sene değişik şeyler yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Her sene değişik değişik heykeller yapıyor"

        İlçe sakinlerinden Fahrettin Cebeci, Tacettin Kömür'ün çok güzel heykeller yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Senelerden beri esnaf arkadaşımız. Her sene kış olduğu zaman, kar yağdığı zaman çok güzel, Allah vergisi olan bir şeyle işte gördüğünüz heykelleri yapıyor. Atatürk heykeli, insan, hayvan heykelleri yapıyor. Her sene değişik değişik heykeller yapıyor. Hepimiz seviyoruz kendisini ve kutluyoruz. Azdavaylı olarak da gurur duyuyoruz. Bütün gören çoluk çocuk, herkes, büyüğü yaşlısı geliyor fotoğraf çektiriyor. Burada bir anı olarak kendine saklıyor."

