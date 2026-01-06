Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 2025 yılı verileri paylaşıldı

        Kastamonu Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 2025 yılı verilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:00
        Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 2025 yılı verileri paylaşıldı
        Kastamonu Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 2025 yılı verilerini paylaştı.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı ve etkili hizmet almasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezinin 2025'te 321 bin 892 çağrıya yanıt verdiği belirtildi.

        Aylık ortalama 26 bin 824 çağrının 2,15 saniyede karşılandığı aktarılan açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösteren merkezde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce geliştirilen yerli ve milli yeni nesil 112 yazılım sisteminin kullanıldığı vurgulandı.

        Açıklamada, 2025 yılında acil çağrı hattını asılsız ihbar ve gereksiz aramalarla meşgul eden 19 kişiye toplam 115 bin 104 lira idari para cezası uygulandığı, 2 kişi hakkında da Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "112 acil çağrı bilincini oluşturmak ve gereksiz çağrılara dikkati çekmek amacıyla okullarda 315 öğrenciye yüz yüze eğitim verilerek acil durum kılavuzu dağıtıldı. Tanıtım faaliyetleri ve vatandaşlarımızın bilinçlenmesi sayesinde yanlışlıkla yapılan aramalar azaldı, gereksiz çağrı oranı bir önceki yıla göre yüzde 10,34 düştü. Vatandaşlarımızın, ekiplerin olay yerine en kısa sürede ulaşabilmesi için adres bilgilerini çağrıyı karşılayan personele doğru ve eksiksiz aktarması gerekmektedir. Telefon, kısa mesaj, uyumlaştırılmış araç içi acil çağrı sistemi, Engelsiz 112 Uygulaması ve kurumsal internet sitesi üzerinden de acil çağrı merkezine ihbarda bulunulabileceği unutulmamalıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

