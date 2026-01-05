Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında büyükbaş hayvan telef oldu

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan ev ve ahırın zarar gördüğü yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:17
        Kastamonu'da çıkan yangında büyükbaş hayvan telef oldu
        Kınık köyü Sakallar Mahallesi'nde C.U'ya ait iki katlı evde elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu yangın çıktı.

        Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında ev ve ahırda hasar oluştu, bir büyükbaş hayvan telef oldu.

        

