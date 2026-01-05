Kastamonu'da çıkan yangında büyükbaş hayvan telef oldu
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan ev ve ahırın zarar gördüğü yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.
Kınık köyü Sakallar Mahallesi'nde C.U'ya ait iki katlı evde elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında ev ve ahırda hasar oluştu, bir büyükbaş hayvan telef oldu.
