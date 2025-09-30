Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Küre TSM'den Kuduz ve Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme

        28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla Küre Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personelleri tarafından bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:35
        Küre TSM'den Kuduz ve Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme
        28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla Küre Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personelleri tarafından bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında ilçe merkezinde stant açılarak vatandaşlara kuduz hastalığı ve mantar zehirlenmeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        TSM personelleri tarafından, koruyucu tedbirler konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

