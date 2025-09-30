Küre TSM'den Kuduz ve Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme

TSM personelleri tarafından, koruyucu tedbirler konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla Küre Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personelleri tarafından bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

