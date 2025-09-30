Küre TSM'den Kuduz ve Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme
28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla Küre Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personelleri tarafından bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında ilçe merkezinde stant açılarak vatandaşlara kuduz hastalığı ve mantar zehirlenmeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
TSM personelleri tarafından, koruyucu tedbirler konusunda da vatandaşlar uyarıldı.
