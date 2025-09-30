Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sanayi çalışanlarından sürpriz kutlama

Kastamonu'da sanayi sitesi çalışanları, yangın ihbarında bulundukları itfaiye ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

İtfaiye ekipleri, eski sanayi sitesinden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçti.

Yangına müdahale etmek için hazırlanan ekipler, olay yerine ulaştıklarında sürpriz ile karşılaştı.

Sanayi esnafı tarafından İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla hazırlanan kutlamada, itfaiye ekipleri alkışlanarak pasta kesildi.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Karakaş, yapılan jestten dolayı esnafa teşekkür ederek, "İtfaiye teşkilatımız her daim, her saatte göreve hazır. Esnafımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Herkese yangınsız günler diliyorum." ifadesini kullandı.