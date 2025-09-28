Özel gereksinimli bireyler sanattan spora etkinliklerle sosyalleşiyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesindeki engelli bakım merkezinde özel gereksinimli bireylerin çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle sosyalleşip topluma kazandırılmasına çalışılıyor.

İlçede bulunan özel engelli bakım merkezinde yaklaşık 250 özel gereksinimli birey, sanattan spora, oyunlardan sosyal etkinliklere kadar pek çok çalışma yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Merkezin sosyal hizmet uzmanı Onurcan Telli, AA muhabirine, engellilere üç ayrı binada hizmet verdiklerini söyledi.

Engelli bireylere sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler yaptırdıklarını belirten Telli, "Bahçemizde, etkinlik odalarımızda çeşitli sanatsal faaliyetler yapıyoruz ayrıca araçla spor salonuna götürüyoruz, voleybol, basketbol gibi oyunlar, etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Zaman zaman farklı etkinlikler de gerçekleştirdiklerini anlatan Telli, "Daday At Çiftliği'ne, Safranbolu'ya, Kastamonu'ya geziler düzenliyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Böylece misafirlerimizin toplumla kaynaşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Sanatsal etkinlikler de yaptıklarını dile getiren Telli, "Kozalak boyama, tablo çalışmalarımız mevcut. Bu çalışmaların olumlu etkilerini gözlemliyoruz. Engelli bireylerimiz daha sakin oluyor, iletişim problemlerini ortadan kaldırıyor, ince motor becerileri gelişiyor. Topluma faydalı birer birey haline getirmeye çalışıyoruz. Sanatsal faaliyetler, engelli bireylerimizin iletişim düzeylerini gözle görülür şekilde arttırmakta." ifadesini kullandı.

- "Aktiviteleri yaparken kendilerini mutlu hissediyorlar"

Telli, engelli bireylerin yaptıkları tablolardan sergi açtıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Minimum bin lira bağışla tabloları sattık. Parasını LÖSEV'e bağışladık. Bu bağışla hem misafirlerimizin öz güveni arttı hem de topluma yararlı bir birey olduklarını gösterebildik. Misafirlerimiz bu aktiviteleri yaparken kendilerini mutlu hissediyor. Onların mutluluğunu gördükçe biz de mutlu ve motive oluyoruz."

Özel gereksinimli bireylerden Kadriye Kaya ise yapılan etkinliklerden memnun olduklarını vurgulayarak, "Sosyal faaliyetler, resim yapıyoruz. Bunlar bana iyi geliyor, daha enerjik oluyorum. Resim yaparken içimizden geçenleri çiziyoruz. Bahçede dikim yapıyoruz. Onların büyümesi bizi mutlu ediyor. Burada kalan arkadaşlarla bahçe işiyle uğraşmak, resim yapmak bizi kaynaştırıyor. Daha mutlu oluyoruz." sözlerini sarf etti.