        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarını yapıyor.

        Giriş: 29.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:04
        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarını yapıyor.

        Boksa 7 yaşında başlayan Mustafa Ömer'in kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

        Milli boksör, Çekya'da yarın başlayacak şampiyonaya, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

        Çalışmalarını tamamlayan 18 yaşındaki milli sporcu, 70 kilogramda Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

        Mustafa Ömer Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın kaptanı olduğunu söyledi.

        Boksa babasının yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığını anlatan Mustafa Ömer, "Daha sonra hocamı tanıdım. 5 kez Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa üçüncüsüyüm. Burada, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Dördüncü kampımızı yaptık." dedi.

        Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden Mustafa Ömer, şampiyonaya hazır olduklarını belirtti.

        - "Madalyamı altına çevirmek istiyorum"

        Büyük hedefleri olduğunu aktaran Mustafa Ömer Şahin, "Allah'ın izniyle artık yarı finali geçeceğim. Finalde şampiyonluk istiyorum. Madalyam zaten var, onu altına çevirmek istiyorum. Çalışmalarımız o yönde. Takım olarak iyi durumdayız. Kamplarımızı iyi geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Kamp merkezini çok beğendiğini anlatan Mustafa Ömer, "Çocukken buradaydık, genç olduk, hala buradayız. Kamp merkezimizde bize her türlü imkan sunuluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

