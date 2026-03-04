Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da kutsal emanetler sergisi yoğun ilgi gördü

        Kastamonu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ni iki günde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kutsal emanetler sergisi yoğun ilgi gördü

        Kastamonu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ni iki günde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

        Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla 23 Ağustos Ortaokulu Spor Salonu'nda 2 Mart'ta açılan sergi, dün saat 23.00'te sona erdi.

        Kabe ve Ravza-i Mutahhara örtülerinin yoğun ilgi gördüğü sergide, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetler yer aldı.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, serginin çok yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

        İlgiden çok memnun olduklarını dile getiren Alper, "Sergimiz gencinden yaşlısına toplumun her kesiminden yoğun katılım aldı. Kastamonu merkez başta olmak üzere çevre illerimizden Karabük, Çankırı ve Sinop illerimizden de yoğun katılım gözlemledik. İlk gün iftar saatlerine kadar yaklaşık 15 bin civarında bir ziyaretçi alırken, iftar sonrasındaki yoğun katılımla birlikte ziyaretçi sayımız 35 binlere yaklaştı. İkinci günde çok daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İkinci gün gelen 65 bin ziyaretçiyle birlikte 2 gün içerisinde yaklaşık 100 bin kişi burayı ziyaret etti." dedi.

        Serginin hazırlanmasına katkı sağlayan kurum ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Alper, "Bu sergi vesilesiyle hem vakıf medeniyetimizin asırlardır taşıdığı emaneti hem de milletimizin bu değerlere olan bağlılığına bir kez daha şahitlik etmiş olduk." diye konuştu.

        Sergiyi gezen vatandaşlardan Muhittin Sarıoğlu ise "Bunları gördüğüme çok mutlu oldum. Allah bin kere razı olsun. Bu gece bunları gördüm, belki de rüyamda da göreceğim. İçim kıpır kıpır ediyor. Buna kim sebep olduysa Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadını vatandaşlar kurtardı: O anlar...
        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadını vatandaşlar kurtardı: O anlar...
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı
        Otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı
        EHF Avrupa Kupası'ndaki Türkiye-Çekya maçına doğru
        EHF Avrupa Kupası'ndaki Türkiye-Çekya maçına doğru
        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da Çekya ile karşılaşacak A Milli K...
        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da Çekya ile karşılaşacak A Milli K...
        KUZKA Genel Sekreterliğine Mehmet Akif Eraslan atandı
        KUZKA Genel Sekreterliğine Mehmet Akif Eraslan atandı