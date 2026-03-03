Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        EHF Avrupa Kupası'ndaki Türkiye-Çekya maçına doğru

        A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda yarın Çekya ile yapacakları maçla ilgili, "Bizim için önemli olan bu kadroyla neler yapabileceğimizi göstermek ve en verimli şekilde bu maçları tamamlamak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 17:51 Güncelleme:
        David Ginesta Montes ile milli takım kaptanı Nurceren Akgün Göktepe, karşılaşma öncesinde Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.


        Müsabakanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Montes, "Oynayacağımız iki maç da bizim için çok önemli. Genç sayılabilecek bir kadromuz var. Bizim için önemli olan bu kadroyla neler yapabileceğimizi göstermek ve en verimli şekilde bu maçları tamamlamak." diye konuştu

        Geçen yıl bir hazırlık turnuvasında Çekya ile karşılaştıklarını hatırlatan Montes, "Karşılıklı olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynayacağımız iki maçın da çekişmeli olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kadrodan memnun olduğunu vurgulayan Montes, şunları kaydetti:

        "Genç oyunculardan ekleme yaptık. Seçimde fiziksel özelliklere de dikkat ettik. Avrupa hentboluna biraz daha yaklaşabilmek düşüncesindeyiz. Yeni gelen arkadaşlarımızın da en verimli şekilde katkı sağlayacaklarına eminim. Gelişmekte olan bir takımız. Bundan çok memnunum. Bu oluşumdan çok mutluyum. Bizim için asıl hedef, önümüzdeki Avrupa Şampiyonası. Bu yüzden de bütün milli aralarda, oyuncu havuzunun içinden o an için en efektif kullanabileceğimiz sporcuları seçiyorum."

        Kastamonuluları maça beklediğini dile getiren Montes, "Şahane, dopdolu bir tribün bekliyorum. Öyle olacağını da umut ediyorum. Güzel bir atmosfer, coşkulu bir seyirci karşısında da iyi oynayan bir takım görmek istiyorum." dedi.

        Nurceren Akgün Göktepe ise iki takımın da birbirini yakından tanıdığını belirtti.

        Çok çalıştıklarını anlatan Nurceren, "Yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz. Kastamonu'da, evime tekrar dönmüş gibi hissediyorum. Burada çok güzel 3 sezon geçirmiştim. Kastamonu insanını, buradaki hentbol kültürünü çok seviyorum. Tekrar milli takımla buraya döndüğüm için çok mutluyum. Yarın da bizi yalnız bırakmayacaklarını, bizleri destekleyeceklerini biliyorum. Umarım onların önünde 2 puanı da alıp buradan Çekya'ya gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

