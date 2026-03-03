Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 9'a düşürüldü

        Kastamonu'da kar nedeniyle 27 Şubat'ta 243 olan kapalı köy yolu sayısı, yapılan çalışmaların ardından 9'a düşürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 9'a düşürüldü

        Kastamonu'da kar nedeniyle 27 Şubat'ta 243 olan kapalı köy yolu sayısı, yapılan çalışmaların ardından 9'a düşürüldü.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışının etkili olmasının ardından kapanan 243 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldüğü belirlendi.


        Yapılan çalışmaların ardından kapalı köy yolu sayısının 9'a düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

