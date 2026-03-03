Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da "Uluslararası Pompeiopolis Film Festivali" düzenlenecek

        Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti adına, Kastamonu'da "Uluslararası Pompeiopolis Film Festivali" düzenlenecek.

        Giriş: 03.03.2026 - 12:06
        Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti ile ilgili olarak Taşköprü Belediyesi tarafından 1 Eylül’de “Uluslararası Pompeiopolis Film Festivali” düzenlenmesine karar verildi.


        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Pompeiopolis Antik Kenti’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentteki kazı çalışmalarının 2006 yılından bu yana devam ettiğini söyledi.

        Pompeiopolis kazılarının 2019 yılından itibaren hız kazandığını anlatan Arslan, "Ortaya çıkan eserler oldukça yoğunlaştı. Bu alanı dünyaya, ülkeye duyurmak istiyoruz. Turizm açısından, kültür açısından bizim için çok kıymetli." dedi.

        İlçede 35 yıldır Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali yapıldığını hatırlatan Arslan, "Bu belki de Karadeniz Bölgesi'nde ilçe düzeyinde ilk film festivali olacak. Dolayısıyla bizim açımızdan çok kıymetli. Çünkü burası Paflagonya'nın başkenti. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 1. Uluslararası Pompeiopolis Film Festivali'ne start vereceğiz." diye konuştu.

        Festivale yurt dışından en az 5 filmin katılacağını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

        "Bunun içinde ayrıca, kısa filmle ilgili de bir çalışma, yarışma olacak. Mart ayının sonuna kadar başvurular bitmiş olacak. Tarihsel süreçleri vurgulayan, sanat ve tarihi önemseyen bir yapı içerisindeki filmler değerlendirmeye alınacak. Artık bölgenin ören yeri olarak ilan edilme sürecine yaklaştık, bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Dolayısıyla film festivali de bunun bir ayağı. Kültürel miras açısından kısa film festivalimiz, tarihsel süreci vurgulamak açısından da normal filmlerimiz var. Bu festivale katılacak filmler vizyona girmiş olsa da son 3 yılda çekilmiş olacak."

