Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Taşköprü'de özel gereksinimli bireyler ve aileleri iftar sofrasında buluştu

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri, iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de özel gereksinimli bireyler ve aileleri iftar sofrasında buluştu

        Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri, iftar programında bir araya geldi.

        Kaymakam Abdullah Demirdağ ve eşi Betül Demirdağ ile Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve eşi Nebahat Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Taşköprü Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.

        İftar programında özel gereksinimli bireylere hamburger ve pizza ikram edilirken, aileler için iftar menüsü hazırlandı.

        Kaymakam Demirdağ, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle her zaman dayanışma içinde olduklarını söyledi.

        Arslan da özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Birlikte adım atıyor, birlikte gülüyoruz. Sevgi her engeli aşar. Evlatlarımız iyi ki var." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret

        Benzer Haberler

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay, Hanönü'de iftar programına katıldı
        AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay, Hanönü'de iftar programına katıldı
        Kastamonu'da trafik kurallarına uymayan sürücülere sıkı denetim
        Kastamonu'da trafik kurallarına uymayan sürücülere sıkı denetim
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaş...
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaş...
        Kastamonu'da park halindeki otomobil alev aldı
        Kastamonu'da park halindeki otomobil alev aldı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
        Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama