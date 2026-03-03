AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay, Hanönü'de iftar programına katıldı
AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Hanönü ilçesinde iftar programına katıldı
AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Hanönü ilçesinde iftar programına katıldı
Milletvekili Halil Uluay, AK Parti Hanönü İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.
Uluay, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bütün ilçelerde olduğu gibi Hanönü ilçesinde de ramazan ayının atmosferini en içten şekilde yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.
Programa AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, il ve ilçe teşkilatı ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.