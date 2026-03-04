Canlı
        Hentbolda milli maçın ardından

        2026 EHF Avrupa Kupası'nda konuk ettiği Çekya'ya 26- 34 yenilen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör David Ginesta Montes, "Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama bugün Kastamonu'daki atmosferin inanılmaz olduğunu belirtmem gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 22:14
        2026 EHF Avrupa Kupası'nda konuk ettiği Çekya'ya 26- 34 yenilen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör David Ginesta Montes, "Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama bugün Kastamonu'daki atmosferin inanılmaz olduğunu belirtmem gerekiyor." dedi.

        Montes, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftara teşekkür etti.

        Maça olan ilginin yoğun olmasından memnun olduklarını ifade eden Montes, "Atmosfer bizim için her zaman evimizdeyken inanılmaz oldu. Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama bugün Kastamonu'daki atmosferin inanılmaz olduğunu belirtmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Montes, "Bugün hücumda 10 top kaybı yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde oynamamız bizim için problemli ama bundan sonra en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

        Milli oyuncu Nurceren Akgün Göktepe ise Kastamonu halkının desteğinin inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Çok güzel desteklediler bizi ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Her gün gelişmeye çalışan bir takımız. Güçlü yanlarımızı biliyoruz. Bu maçta da rakibe karşı zayıf yönlerimizi gördük. Bu maçtan sonra dersimize daha da çalışıp deplasmanda 2 puan kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        Çekya'nın başantrenörü Tomas Hlavaty ise taraftarı tebrik ederek, şunları kaydetti:

        "Gerçekten çok zor bir maçı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Ne kadar galibiyetle ayrılmış olsak da taraftar inanılmazdı. Takımımı kutluyorum ve tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Defans ve savunmada çok başarılıydık. Defanstaki performansımızla neredeyse rakibin tüm direncini kırdık. Türkiye'de çok iyi mücadele etti ama bütün maç boyunca kontrol elimizdeydi. Hiç bırakmadan maçı kazandık."

        Çekya oyuncusu Eliska Desortova da "Takımımla gurur duyuyorum, çok başarılardı. Defansta çok sağlamdık. Türk takımının da hakkını vermek lazım. Çok güzel bir atmosfer vardı. Kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

