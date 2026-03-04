Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası


        Salon:KastamonuMerkez Spor Salonu

        Hakemler: Matija Brodic, Matija Hodzic (Hırvatistan)

        Türkiye: Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz, Beyzanur Türkyılmaz 1, Ceylan Aydemir 1, Emine Gökdemir 1, Seval Bozova, Hande Muhcu, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ 2, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Gülcan Tügel 5, Beyza Gedik, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci 3, Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen 1, Nurceren Akgün Göktepe 6

        Çekya: Valerie Smetkova 7, Eliska Desortova 8, Dominika Zachova 4, Kamila Kordovska 3, Marketa Sustackova 2, Veronika Vavrova, Klara Kubalkova 2, Anna Jestribkova 4, Kristyna Königova 3, Simona Schreibmeierova, Karolina Pejsova, Marie Polakova, Veronika Holeckova 1, Eliska Radova

        Devre: 11-18

        İki dakika cezası alanlar: Veronika Vavrova, Marie Polakova, Anna Jestribkova (Çekya), Gülcan Tügel, Sude Naz Dağ, Nil Şengöçen, Emine Gökdemir (Türkiye)




        KASTAMONU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kutsal emanetler sergisi yoğun ilgi gördü
        Kastamonu'da kutsal emanetler sergisi yoğun ilgi gördü
        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadını vatandaşlar kurtardı: O anlar...
        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadını vatandaşlar kurtardı: O anlar...
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
        Otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı
        Otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı
        EHF Avrupa Kupası'ndaki Türkiye-Çekya maçına doğru
        EHF Avrupa Kupası'ndaki Türkiye-Çekya maçına doğru
        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da Çekya ile karşılaşacak A Milli K...
        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da Çekya ile karşılaşacak A Milli K...