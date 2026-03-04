Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
Salon:KastamonuMerkez Spor Salonu
Hakemler: Matija Brodic, Matija Hodzic (Hırvatistan)
Türkiye: Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz, Beyzanur Türkyılmaz 1, Ceylan Aydemir 1, Emine Gökdemir 1, Seval Bozova, Hande Muhcu, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ 2, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Gülcan Tügel 5, Beyza Gedik, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci 3, Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen 1, Nurceren Akgün Göktepe 6
Çekya: Valerie Smetkova 7, Eliska Desortova 8, Dominika Zachova 4, Kamila Kordovska 3, Marketa Sustackova 2, Veronika Vavrova, Klara Kubalkova 2, Anna Jestribkova 4, Kristyna Königova 3, Simona Schreibmeierova, Karolina Pejsova, Marie Polakova, Veronika Holeckova 1, Eliska Radova
Devre: 11-18
İki dakika cezası alanlar: Veronika Vavrova, Marie Polakova, Anna Jestribkova (Çekya), Gülcan Tügel, Sude Naz Dağ, Nil Şengöçen, Emine Gökdemir (Türkiye)
KASTAMONU
