Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Dallı, Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkati çekerek, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Kastamonu'nun depremlere hazır olması gerektiğini vurguladı.

AFAD'ın koordinasyonunda yapılacak tatbikatın önemine değinen Dallı, şöyle devam etti:

"Depremler önceden tahmin edilemeyen afetler. Yapabileceğimiz tek bir şey var, hazırlıklı olmak. Can ve mal kayıplarını en az seviyede tutabilecek şekilde depremlere hazır olmalıyız. Bu açıdan tatbikatlar son derece önemli. İlimizde yapılacak tatbikatı ciddiye almalı ve herkese üzerine düşen sorumlulukları önemle anlatmalıyız."

Dallı, ev yangınlarıyla ilgili de hatırlatmada bulunarak, "Mevsim itibarıyla hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı bugünlerde soba kullanımının başlamasıyla yangın riskimiz de artacak. Bu konuda da gereken uyarıları yapmamız gerekiyor." dedi.

Güvenlik güçlerinin şehrin huzur ve güveni için gayretle çalıştığını vurgulayan Dallı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.