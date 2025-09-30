Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:24 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:00
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Dallı, Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkati çekerek, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Kastamonu'nun depremlere hazır olması gerektiğini vurguladı.

        AFAD'ın koordinasyonunda yapılacak tatbikatın önemine değinen Dallı, şöyle devam etti:

        "Depremler önceden tahmin edilemeyen afetler. Yapabileceğimiz tek bir şey var, hazırlıklı olmak. Can ve mal kayıplarını en az seviyede tutabilecek şekilde depremlere hazır olmalıyız. Bu açıdan tatbikatlar son derece önemli. İlimizde yapılacak tatbikatı ciddiye almalı ve herkese üzerine düşen sorumlulukları önemle anlatmalıyız."

        Dallı, ev yangınlarıyla ilgili de hatırlatmada bulunarak, "Mevsim itibarıyla hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı bugünlerde soba kullanımının başlamasıyla yangın riskimiz de artacak. Bu konuda da gereken uyarıları yapmamız gerekiyor." dedi.

        Güvenlik güçlerinin şehrin huzur ve güveni için gayretle çalıştığını vurgulayan Dallı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Programda AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci tarafından ekim ayında yapılması planlanan Kastamonu Bölgesel Deprem Tatbikatı'na ilişkin bilgi verildi.

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güven tarafından il genelindeki asayiş verilerinin aktarılmasıyla devam eden toplantıda, nüfus cüzdanlarının yeni kimlik kartlarıyla değiştirilmesiyle ilgili süreç ile yangınlarla mücadele kapsamında 3 yıldan fazla süreyle ikamet olmayan binaların elektriklerinin kesilmesi konuları da değerlendirildi.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve kaymakamlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

