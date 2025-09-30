Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksörler Toprak Salman ve Doğukan Demirceylan, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksörler Toprak Salman ve Doğukan Demirceylan, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

        Milli boksörler, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

        Milli boksör Toprak Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşında olduğunu ve 80 kiloda dövüştüğünü söyledi.

        Boksa dayısı sayesinde başladığını ifade eden Toprak, "Dayımı görerek, onu izleyerek boksa heveslendim. Zaten yatkındım bu spora. Şimdi de çok severek yapıyorum." dedi.

        Başarılarından bahseden Toprak, "5 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2025 yılında dünya üçüncüsüyüm. Yıldızlarda 2023'te Romanya'da Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi Allah'ın izniyle gençlerde bir kez daha Avrupa şampiyonu olacağım. Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum." diye konuştu.

        Doğukan Demirceylan ise boksa 13 yaşında kilo vermek için başladığını dile getirdi.

        Daha sonra üst miniklerde Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduğunu ifade eden Doğukan, şunları söyledi:

        "Boksa kilo vermek için başladım, ilk turnuvamda derece aldığım için boksu bırakmak istemedim. Vücudum gelişti. Ondan sonraki yıl üst miniklerde Türkiye, Avrupa şampiyonu oldum. Hedefimiz Çekya'da Avrupa şampiyonluğu."

        Milli takımın ağır sıkleti olduğunu ve +92 kiloda ringe çıktığını kaydeden Doğukan, "İnşallah maçlarla, yumruklarımla kendimi tanıtacağım. Milli takım olarak güzel şampiyonluklar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sanayi çalışanlarından sürpriz kut...
        Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sanayi çalışanlarından sürpriz kut...
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlen...
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlen...
        Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama
        Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama
        Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden mantar zehirlenmesi uyarısı
        Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden mantar zehirlenmesi uyarısı
        Kastamonu'da evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin annesine 22 yıl hapis cezası...
        Kastamonu'da evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin annesine 22 yıl hapis cezası...
        Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor
        Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor