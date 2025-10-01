Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor

        Batı Karadeniz'de fırtınanın etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batı Karadeniz'de fırtınanın etkili olması bekleniyor.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre 2 Ekim Perşembe günü bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

        Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

        Fırtınanın 3 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde kıyı şeridinde, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybedeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        TEKNOFEST 2025'te dereceye giren öğrencilerden Vali Dallı'ya ziyaret
        TEKNOFEST 2025'te dereceye giren öğrencilerden Vali Dallı'ya ziyaret
        Kastamonu Valiliği mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karş...
        Kastamonu Valiliği mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karş...
        Alman vatandaşı Rene Zaph, Kastamonu'da Müslüman oldu
        Alman vatandaşı Rene Zaph, Kastamonu'da Müslüman oldu
        Küre'de öğrencilerden "Yeşil Vatan" için fidan dikimi
        Küre'de öğrencilerden "Yeşil Vatan" için fidan dikimi
        Küre TSM'den Kuduz ve Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme
        Küre TSM'den Kuduz ve Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme