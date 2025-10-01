Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Batı Karadeniz'de fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Batı Karadeniz'de fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre 2 Ekim Perşembe günü bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
Fırtınanın 3 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde kıyı şeridinde, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybedeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.