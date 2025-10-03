Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanık yargılanıyor

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ç.nin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.Ç. ile avukatları katıldı.

H.Ç, duruşmadaki savunmasında, yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, suçsuz olduğunu öne sürüp beraatini talep etti.

H.Ç'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da geçen yıl ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçak silah, uyuşturucu ve bir miktar para ile yakalanan H.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.