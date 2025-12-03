Habertürk
        Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 00:00 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:00
        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

