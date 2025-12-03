Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
