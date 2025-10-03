Hanönü'de hanelerde doğal gaz kullanımı başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hanelere doğal gaz verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü için çok mutlu bir gün olduğunu belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

KARGAZ Doğalgaz Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ise bugün itibarıyla Hanönü ilçesinde doğal gazı kullanıma sunduklarını söyledi.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Azdavay Belediye başkanı Cevat Taşgın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.