Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü'de hanelerde doğal gaz kullanımı başladı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hanelere doğal gaz verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:08 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanönü'de hanelerde doğal gaz kullanımı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hanelere doğal gaz verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü için çok mutlu bir gün olduğunu belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        KARGAZ Doğalgaz Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ise bugün itibarıyla Hanönü ilçesinde doğal gazı kullanıma sunduklarını söyledi.

        Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Azdavay Belediye başkanı Cevat Taşgın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Hanönü'de çeltik hasadı başladı
        Hanönü'de çeltik hasadı başladı
        Kastamonu'da balıkçı tekneleri Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeni...
        Kastamonu'da balıkçı tekneleri Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeni...
        Kastamonu'da "Kadim Şehir Kastamonu" fotoğraf sergisi açıldı
        Kastamonu'da "Kadim Şehir Kastamonu" fotoğraf sergisi açıldı
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanık yargılanıyor
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanık yargılanıyor
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılaması s...
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılaması s...
        Kastamonu'da 5 siyasi partiden Küresel Sumud Filosu'na destek
        Kastamonu'da 5 siyasi partiden Küresel Sumud Filosu'na destek