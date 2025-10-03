Hanönü'de çeltik hasadı başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeltik hasadı etkinliği düzenlendi.

Yenice köyü Aktepe mevkisinde düzenlenen hasat programına AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile üreticiler katıldı.

Milletvekili Ekmekci, Hanönü'nün bereketli topraklarında yetişen çeltiğin hasadı için toplandıklarını belirterek, "Alın teri emek veren üreticilerimize bereketli bir sezon olsun." dedi.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ise hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ahmet Kılıç da bölgede yüzde 75 destekle çeltik tohumu dağıttıklarını dile getirerek, "Bugün bu tohumların hasadını yapacağız. Sizler üretmeye devam ettiğiniz sürece bizde destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ekmekci biçerdöverin direksiyonuna oturarak ilk hasadı yaptı.