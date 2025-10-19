Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor
Kastamonu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi.
Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlarındaki ormanlık alanlar, yeşil, sarı ve kahverengiye dönen farklı tonlarıyla sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.
Ormanın kenarından uzayıp giderek ilçelerin il merkezine ulaşımı sağlayan kara yolu güzergahı, hazan renkleri arasında keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.
Karadeniz'in mavisiyle buluşan sonbahar renkleri doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Doğanın görsel şöleni dronla kaydedildi.
