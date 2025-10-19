Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor

        Kastamonu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 10:29 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi.

        Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlarındaki ormanlık alanlar, yeşil, sarı ve kahverengiye dönen farklı tonlarıyla sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

        Ormanın kenarından uzayıp giderek ilçelerin il merkezine ulaşımı sağlayan kara yolu güzergahı, hazan renkleri arasında keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.

        Karadeniz'in mavisiyle buluşan sonbahar renkleri doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        Doğanın görsel şöleni dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
        Kastamonu'da kara yolu kenarını mesken edinen ayıları Milli Parklar koruma...
        Kastamonu'da kara yolu kenarını mesken edinen ayıları Milli Parklar koruma...
        Pirinciyle ünlü Tosya'da çeltikler geleneksel yöntemlerle kurutuluyor
        Pirinciyle ünlü Tosya'da çeltikler geleneksel yöntemlerle kurutuluyor
        Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen TIR otomobili bariyere sıkıştırdı; 2 yaralı
        Kastamonu'da devrilen TIR otomobili bariyere sıkıştırdı; 2 yaralı