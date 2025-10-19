Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor

Karadeniz'in mavisiyle buluşan sonbahar renkleri doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlarındaki ormanlık alanlar, yeşil, sarı ve kahverengiye dönen farklı tonlarıyla sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

