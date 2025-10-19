Fotoğrafçı ve yazar Bektaş "Dünyanın Beşibiryerdesi"ni tanıtmak için çaba gösteriyor

ÖZGÜR ALANTOR - Fotoğrafçı ve yazar Erol Bektaş, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2023'te giren Türkiye'deki beş tarihi caminin tanıtımı amacıyla çalışma yürütüyor.

UNESCO'nun 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi'nin Genişletilmiş 45. Oturumu'nda "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" alanında Dünya Mirası Listesi'ne Türkiye'den beş cami dahil edildi.

Fotoğrafçı ve yazar Erol Bektaş, Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasabaköy Mahmut Bey Camisi, Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camisi ve Afyonkarahisar Ulu Cami'yi gezerek fotoğraflarını çekti.

Camilerin tanıtımı amacıyla "Dünyanın Beşibiryerdesi Projesi"ni hazırlayan Bektaş, bugüne kadar Ankara ve Afyonkarahisar'da fotoğraf sunumu ve panel düzenledi.

Önce Kastamonu, ardından farklı illerde de panel düzenleyecek olan Bektaş, AA muhabirine, 1972 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Uzun süredir mimari, arkeolojik alanlar ve sanat tarihi alanlarında fotoğraf çekimi yaptığını belirten Bektaş, "2023 yılında Türkiye'deki beş cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edildi. Bunlar Orta Çağ'da Selçuklu ve beylikler döneminde yapılmış camiler. Hepsi de karakteristik olarak birbirine yakın. Ortak yönleri ahşap direkli ve ahşap taşıyıcılı olmaları." diye konuştu.

- "Bunlar bizim için bir kültür ansiklopedisi niteliğinde"

Geçen yıl bu camilerin fotoğraflarını çektiğini ve bir proje oluşturduğunu anlatan Bektaş, "Fotoğraf sunumları yapıyoruz. Aynı zamanda bu camilerin insani, sağlık ve kültürel değerleri ile ilgili bilim insanlarının katıldığı paneller yapıyoruz. Camilerin karakteristik ve tarihsel özellikleri, ahşap direkli camilerin Orta Asya'dan bugüne kadar gelişim süreçlerinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Camilerin inanç merkezi olduğu kadar kültürel varlıkları da oluşturduğunu vurgulayan Bektaş, "Bunlar bizim için bir kültür ansiklopedisi niteliğinde. Mimarlık tarihi, sanat tarihi, estetik tarihi, Anadolu'nun tarihi, Türklerin Anadolu'ya yerleşim tarihi bu camilerde nakış nakış işlenmiş adeta. O nedenle bu eserlerdeki değerleri, bize bıraktığı mirası inceleyerek kendi tarihimizi, kendi varlığımızı anlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.