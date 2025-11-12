Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan köy imamı yaralandı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan köy imamı yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:50
        Kastamonu'da mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan köy imamı yaralandı
        Kastamonu'nun Abana ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan köy imamı yaralandı.

        Kadıyusuf köyünde arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden 46 yaşındaki imam Erdem Çanakçıoğlu, ormanda ayıyla karşılaştı. Ayının saldırısına uğrayan Çanakçıoğlu'nun çığlıklarını duyan arkadaşları, tüfekle havaya ateş açarak imamı kurtardı.

        Yaralı Çanakçıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Çanakçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Köy sakini Ziya Eker, gazetecilere, olayın, Kadıyusuf ve Elmaçukuru köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldiğini belirterek, " O sırada arkadaşları sesleri duyuyor ve yardıma koşuyor. Havaya ateş açılmasıyla kendisi yaralı olarak kurtarılıyor. Başında ve kolunda yaralanmalar var, ayrıca ayı kendisini savurduğu zaman kafası taşa geliyor." dedi.

