        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da mevlit sonrası gıda zehirlenmesinde 33 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir mevlit programında ikram edilen yiyeceklerden tüketen 43 kişinin hastanelere başvurduğu, 10'unun tedavisinin sürdüğü, 33 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:18
        Kastamonu'da mevlit sonrası gıda zehirlenmesinde 33 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor
        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir mevlit programında ikram edilen yiyeceklerden tüketen 43 kişinin hastanelere başvurduğu, 10'unun tedavisinin sürdüğü, 33 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Haskavak köyünde 16 Kasım'da düzenlenen mevlitte ikram edilen tavuklu pilav ve ayran tüketen bazı vatandaşlar mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Doğanyurt Devlet Hastanesi, İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan değerlendirmelerde 1 çocuğun Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne, 9 kişinin ise İnebolu Devlet Hastanesi'ne yatırıldığı belirtildi.

        Ayakta tedavileri tamamlanan 33 kişinin taburcu edildiği, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

