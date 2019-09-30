Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denize açılan teknelerin bol miktarda hamsi avlaması sonucu tezgahlarda hamsinin fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye kadar düştü.

Kastamonu'da tezgahlarda 20 TL'ye kadar satılan hamsinin bol geçen avlanma sonrası fiyatları dörtte bire düştü. Sabah saatlerinde Çatalzeytin'den denize açılan balıkçıların bol miktarda hamsi avlaması sonucu, hamsinin tezgahlarda kilosu 5 TL’ye geriledi. Hamsi fiyatlarında yaşanan ani düşüş ise vatandaşları memnun etti. Bu sezon ilk kez 5 TL’ye hamsi aldıklarını belirten vatandaşlar, sezonun böyle geçmesi dileğinde bulunurken, balıkçılarda Çatalzeytin açıklarında yakalanan bol miktarda hamsinin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

KASTAMONU 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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