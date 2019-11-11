Çatalzeytin'de 200 çam fidanı toprakla buluştu

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Türkiye genelinde başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de 200 çam fidanı toprakla buluştu.

Orman Genel Müdürlüğünün 11.11.2019 Saat : 11.11 de 11 milyon fidan dikimi projesi kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Çatalzeytin ilçesinde de 11 Kasım 2019’da saat 11.11’de fidan dikimine başlandı.

Fidan dikim programında ev sahipliğini Orman İşletme Müdürü Hakan Çatalyürek ve personeli yaptılar. Programa Belediye Başkanı Ahmet Demir, Ak Parti Çatalzeytin ilçe başkanı Hasan Çay, MHP İlçe Başkanı Yüksel Ünlü, Belediye Meclis Üyeleri Refah Akçay, E. Türkay Öztürk, köy muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KASTAMONU 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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