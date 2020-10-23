Personelin korona virüse yakalandığı PTT şubesini karantinaya alındı Tüm personelin karantinaya alındığı kurum kapatıldı

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Kastamonu’nun Abana ilçesi PTT şubesinde çalışan bir kişinin covit19 testinin pozitif çıkması neticesi tüm çalışanlar karantinaya alındı. Şubenin kapısına ise kilit vuruldu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde hizmet veren PTT Müdürlüğü’nde bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktı. Test sonucunun pozitif çıkması sonucu, müdürlükte çalışan personeller karantinaya alındı. Tüm personelin karantinaya alındığı kurumun kapısına ise kilit vuruldu. PTT şubesine gelen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

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