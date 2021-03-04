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Yorgun merminin isabet etmesiyle ölen şahıs için 23 adrese operasyon

İHA

Yorgun merminin isabet etmesiyle ölen şahıs için 23 adrese operasyon

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde koyunlarını otlattığı sırada nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirildi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyünde ikamet Hasan Davulcu (65), 4 Temmuz 2020 tarihinde koyunlarını otlattığı sırada nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde hayatını kaybeden Hasan Davulcu’nun ölümü ile sonuçlanan olayın aydınlatılması maksadıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 23 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kuru sıkı tabanca, 126 adet tabanca fişeği ve 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi.
Ele geçirilen ve suça konu olabileceği değerlendirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tahkikata başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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