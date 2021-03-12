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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya’da İstiklal Marşı’nın kabulü programı düzenlendi

İHA

Tosya’da İstiklal Marşı’nın kabulü programı düzenlendi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yılında, "İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u" anma programı düzenlendi.
İlçe müftülük salonunda düzenlenen programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Tekin Süzük, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Mehmet Büyükyağcı yaptı. Mehmetçik'in Çanakkale'de büyük bir cesaret örneği gösterdiğini kaydeden Büyükyağcı, "Mehmetçik silahsız ve bitkin bir haldeydi. Ancak hiçbir vatanseverin bu zillete katlanması düşünülemezdi. Nitekim çok geçmeden Anadolu’da milli mücadelenin meşalesi çoktan parlamıştı. Anadolu’da açılan milli mücadele bayrağı altına ilk koşanlardan biri de Şair Mehmet Akif Ersoy’du. Akif ilk iş olarak vatanın bağımsızlığı adına halkı cihada, milli mücadele sancağı altında birleşmeye çağırdı. Bu uğurda Anadolu’yu adım adım dolaşan şair her gittiği vatan bucağında, ‘Bu vatan kaybedilirse gidilecek yerimiz kalmaz’ deyip, halka milli mücadeleyi anlatarak yüreklere iman ve ümit aşılamaktaydı" dedi.
"Her türlü değeri taşımaktadır"
Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz şiirini gece gündüz demeden kaleme aldığını anlatan Büyükyağcı, şu ifadeleri kullandı:
"Öyle bir şiir ortaya çıkmıştır ki bu şiir, bir milletin trajik bir anda var olup olmama noktasına ihtiyaç duyduğu sonsuz gücü ve her türlü değeri taşımaktadır. Büyük Türk milletinin tarihinin yılmayan mücadele ruhunu yansıtmaktadır. Bir milletin yok olmama, var olma direncinin sonucudur bu şiir, bu şiir istiklalin kendisidir. Sevgili gençler, İstiklal Marşını sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşını coşkuyla söylemek, ülkemize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığınıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır"
Büyükyağcı'nın konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan oratoryo düzenledi. İstiklal Marşı’nın yazılışını anlatan piyes sahnelendi.
Program, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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