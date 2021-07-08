Firari FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da FETÖ/PDY'nin 'üniversitede öğrenci yapılanması'ndan sorumlu olan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., Konya'da saklandığı 'gaybubet evi'nde yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'üniversitedeki öğrenci yapılanması'ndan sorumlu H.A.'nın Konya'da 'gaybubet evi'nde saklandığını tespit etti. Hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen ve 2 yıldır tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranan H.A., operasyonla gözaltına alınıp, Kastamonu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-07-08 11:45:11
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