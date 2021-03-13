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HaberlerGündem3. SayfaKATİL! Son dakika: Bensu'yu kalbinden vurmuştu! Yok böyle savunma!
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Bensu'yu kalbinden vurmuştu! Yok böyle savunma!

Muğla'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı'yı (23) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K.'nin (25) polisteki sorgusunda, "Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Çok pişmanım" dedi

KATİL! Son dakika: Bensu'yu kalbinden vurmuştu! Yok böyle savunma!
Bensu'yu kalbinden vurmuştu! Yok böyle savunma!
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DHA

Muğla'da, dün saat 19.30 sıralarında, Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evde bir kadın cinayeti daha yaşandı. Bensu Narlı (23) ve eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat K., yanında getirdiği av tüfeğini Bensu Narlı'ya ateşledi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre kalbinden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Serkan K. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Kaçan zanlının peşine düşen polis, Serhat K.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren Serhat K.'nin ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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