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        Kauçuk atölyesinde yangın!

        İstanbul Başakşehir'de bir kauçuk atölyesinde yangın çıktı. Olayda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:13
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        Kauçuk atölyesinde yangın!
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        Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.

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