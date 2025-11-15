Habertürk
        Kavak Belediyesi'nin makam aracına haciz

        Samsun'un Kavak İlçe Belediyesi'nin resmi makam aracına, bir müteahhide olan borç nedeniyle haciz ve yakalama kararı çıkarıldı

        Giriş: 15.11.2025 - 01:04 Güncelleme: 15.11.2025 - 01:04
        İHA'nın haberine göre; belediye ile yaptığı çalışmalar karşılığında 662 bin 881 TL alacağı bulunan müteahhit, ödemesini alamayınca yasal süreci başlattı. Sürecin ardından icra takibine gidilirken, 55 UG 001 plakalı makam aracı hakkında haciz kararı verildi. Aracın yakalanarak haczedilmesi için çalışmalar sürerken, müteahhidin belediyeden başka alacaklarının da bulunduğu öğrenildi.

        Kavak İcra Dairesi'nin kararında, haciz ve yakalama şerhinin işlenmesi, aracın satışının talep edilmesi üzerine gerekli işlemlerin yapılması ve belediyenin banka hesaplarına haciz müzekkeresi gönderilmesi yer aldı. Karara karşı, İcra ve İflas Kanunu'nun 16. maddesi gereğince 7 gün içinde şikayet yolunun açık olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

