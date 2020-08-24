Kavgada silahla yaralanan genç öldü - KIRIKKALE

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Menderes Caddesi'nde 19 yaşındaki Ahmet Pekcan ile kimlikleri öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda Pekcan, göğsünden silahla yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Pekcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR