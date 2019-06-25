Kayıp İnci filmi oyuncuları kimler? Kayıp İnci filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı başarılı isimler yer alıyor. İşte, Kayıp İnci filmine dair detaylar...

KAYIP İNCİ FİLMİ KONUSU

İdealist bir gazeteci olan Cemal, yaptığı bir haber nedeniyle çalıştığı gazeteden kovulur. Elinde çay ve simidiyle başıboş gezinirken parkta çok güzel bir genç kızla karşılaşır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden bayılır. Hastanede kızın açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal ona yardım etmeye karar verir. Kız İstanbul’a birkaç gün önce gelmiş, otobüsten iner inmez her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştür. Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, üvey annesi ölmeden önce ona bazı ipuçları vererek gerçek ailesinin İstanbul’da yaşadığını söylemiştir. Cemal tüm araştırmalarına rağmen kızın geçmişi hakkında bir ipucu bulamaz.

KAYIP İNCİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kayıp İnci filmi çekimleri İstanbul'un birçok ilçesinde özel setler kurulması ile gerçekleştirildi.



KAYIP İNCİ FİLMİ OYUNCULARI

2016 yılı yapımı olan Kayıp İnci'nin yönetmenliğini Özer Kızıltan üstleniyor. Filmin başrollerinde ise İsmail Hacıoğlu, Su Kutlu, Suna Selen, Levent Özdilek, Derdoğan Sıcak gibi usta oyuncular yer alıyor.