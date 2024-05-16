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        Haberler Gündem İstanbul Kayıp olarak aranan alzheimer hastası ölü bulundu - Güncel haberler

        Kayıp olarak aranan alzheimer hastası ölü bulundu

        Maltepe'de yaklaşık 5 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Mustafa Kal, oturduğu binanın bodrum katındaki su kuyusunda ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 01:33 Güncelleme: 16.05.2024 - 01:33
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        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
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        Olay, Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi.

        Su kuyusunda bir cansız erkek bedeni olduğunu fark eden bina sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin incelemesi sonucu cansız bedenin yaklaşık 5 gündür kayıp olan alzheimer hastası Mustafa Kal'a (70) ait olduğu belirlendi.

        Cansız bedenin çıkarılması için itfaiye ekipleri kuyuda bulunan suyu tahliye etti. Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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