Kayıp olarak aranan alzheimer hastası ölü bulundu

Olay, Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi.

Su kuyusunda bir cansız erkek bedeni olduğunu fark eden bina sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu cansız bedenin yaklaşık 5 gündür kayıp olan alzheimer hastası Mustafa Kal'a (70) ait olduğu belirlendi.

Cansız bedenin çıkarılması için itfaiye ekipleri kuyuda bulunan suyu tahliye etti. Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.