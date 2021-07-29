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Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Kayıp yaşlı adam ölü bulundu
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AA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Yüksel eşi İbrahim Yüksel'den (80) haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yüksel'in en son Naip Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine bölgede iz takip köpeği ve drone ile arama yaptı.

Ekipler, ormanlık alanda yerde hareketsiz buldukları Yüksel'in öldüğünü belirledi. Cansız beden, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel'in bayramda mezarlık ziyareti için evden ayrıldığı ve ailesinin kendisinden bir haftadır haber alamadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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